ارتفاع أسعار النفط بنحو 5% بعد تعليق إيران التفاوض مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط بنحو 5% اليوم الاثنين، بعد أن أفادت وكالة "تسنيم" بأن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

