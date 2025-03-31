ارتفاع أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 3 و3.5%

وبحلول الساعة 19:51 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر يونيو من خام برنت بنسبة 3.05% إلى 74.98 دولار للبرميل.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، تجاوز السعر الـ75 دولارا للمرة الأولى منذ 25 فبراير.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 3.52% إلى 71.79 دولار.
وجاء الارتفاع بعد بيانات أمريكية أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة بمقدار 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، خلافا للتوقعات بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل.
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