الخميس 2026-04-23 08:50 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا أكثر من 4%

الخميس، 23-04-2026 06:20 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط أكثر من 4% في بداية التداولات الآسيوية قبل أن تنخفض، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في حين يستمر شلل مضيق هرمز.اضافة اعلان


و ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 4,06% ليصل إلى 96.73 دولارا للبرميل. وارتفع سعر خام برنت 3,62% ليصل إلى 105.63 دولارات للبرميل، لينخفضا مجددا في الدقائق التالية.

وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران في 28 شباط/ فبراير، واستمرت بالارتفاع بسبب حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الحرب ستستأنف أم لا.

ومع اقتراب موعد انتهاء صلاحية وقف إطلاق النار، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه سيمدد الهدنة لإتاحة المزيد من الوقت لمحادثات السلام التي تتوسط فيها باكستان.
 
 


شعار الأمم المتحدة على اللافتة عند مدخل قصر الأمم المتحدة

عربي ودولي مرشحون لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يتعهدون بالإصلاح

الأردن يقود جهدًا دوليًا لإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان

أخبار محلية انطلاق قافلة إغاثية من الأردن بمشاركة دولية واسعة إلى لبنان

الرئيس اللبناني جوزيف عون

عربي ودولي عون: إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين في لبنان

النائب محمد المحارمة يكتب: رسائل سمو الأمير الحسين.. رؤية وطنية تبدأ من الشباب

أخبار محلية النائب محمد المحارمة يكتب: رسائل سمو الأمير الحسين.. رؤية وطنية تبدأ من الشباب

جرافات إسرائيلية تهدم مباني في لبنان

عربي ودولي هآرتس: جنود إسرائيليون ينهبون ممتلكات المدنيين بجنوب لبنان

مفاجأة المونديال .. هل يطيح ترمب بمنتخب إيران لإعادة إيطاليا؟

عربي ودولي مفاجأة المونديال .. هل يطيح ترمب بمنتخب إيران لإعادة إيطاليا؟

أعلنت منصة إنستغرام عن تعرضها لخلل تقني أدى إلى ظهور بعض الصور الملوّنة التي ينشرها المستخدمون باللونين الأبيض والأسود، ما أثار حالة من القلق والتساؤلات بين عدد من المستخدمين حول العالم بشأن سلامة حسا

تكنولوجيا عطل تقني في إنستغرام يثير قلق المستخدمين

تعبيرية

طب وصحة جوع أم شهية أم توتر.. من يتحكم فعليًا في رغبتك بالأكل؟



 
 




