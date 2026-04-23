ارتفاع أسعار النفط عالميا أكثر من 4%

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط أكثر من 4% في بداية التداولات الآسيوية قبل أن تنخفض، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في حين يستمر شلل مضيق هرمز.





و ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 4,06% ليصل إلى 96.73 دولارا للبرميل. وارتفع سعر خام برنت 3,62% ليصل إلى 105.63 دولارات للبرميل، لينخفضا مجددا في الدقائق التالية.



وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران في 28 شباط/ فبراير، واستمرت بالارتفاع بسبب حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الحرب ستستأنف أم لا.



ومع اقتراب موعد انتهاء صلاحية وقف إطلاق النار، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه سيمدد الهدنة لإتاحة المزيد من الوقت لمحادثات السلام التي تتوسط فيها باكستان.





