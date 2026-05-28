ارتفاع أسعار النفط عالميا الخميس

الوكيل الإخباري- قفزت أسعار النفط بأكثر من 3%، الخميس، عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أميركية، رداً على هجوم أميركي قرب مطار بندر عباس.





وبحلول الساعة 03:44 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.51 دولارات، أو بنسبة 3.72%، لتصل إلى 97.8 دولاراً للبرميل، فيما صعد عقد آب الأكثر نشاطاً بمقدار 3.35 دولارات، أو 3.63%، إلى 95.6 دولاراً للبرميل. ومن المقرر أن ينتهي عقد تموز الجمعة.



كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 3.31 دولارات، أو 3.73%، لتصل إلى 91.99 دولاراً للبرميل.



وكان الخامان قد تراجعا بأكثر من 5% في الجلسة السابقة، مسجلين أدنى مستوياتهما خلال شهر، وسط توقعات بإمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي التصعيد بينهما ويعيد فتح مضيق هرمز.



ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن قواته استهدفت قاعدة جوية أميركية، رداً على ما وصفه بهجوم أميركي وقع فجراً قرب مطار بندر عباس.



وحذر الحرس الثوري من أن أي تكرار لما وصفه بـ"العدوان" سيقابل برد "أكثر حسماً".



في المقابل، قال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن الجيش الأميركي شن غارات جديدة داخل إيران استهدفت موقعاً عسكرياً اعتُبر تهديداً للقوات الأميركية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.



وقال دانيال هاينز، محلل السلع لدى بنك "إيه إن زد"، في مذكرة، إن "إمدادات النفط لا تزال محدودة، ولم تُحل بعد نقاط الخلاف الرئيسية".





