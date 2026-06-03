الأربعاء 2026-06-03 08:33 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا بأكثر من 1% الأربعاء

براميل نفط معدة للتصدير
براميل نفط معدة للتصدير
 
الأربعاء، 03-06-2026 07:37 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% في التعاملات المبكرة الأربعاء مع اندلاع أعمال قتالية جديدة في الشرق الأوسط، حيث أطلقت إيران صواريخ على الكويت والبحرين، في حين لم تحرز المحادثات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة تقدما يذكر.اضافة اعلان


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار، أو 1.09%، إلى 97.05 دولارا للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.01 دولار، أو 1.08%، إلى 94.77 دولارا.

وبلغ كلا المؤشرين أعلى مستوى لهما في أسبوع عند التسوية في الجلسة السابقة.

وقال الجيش الأميركي إن إيران أطلقت صواريخ بالستية باتجاه الكويت والبحرين، لكنها فشلت في إصابة أهدافها، مضيفا أن قواته شنت غارات على جزيرة قشم الإيرانية ردا على محاولات الهجوم.

وتترقب السوق أخبارا عن الحرب مع إيران، حيث تدرس طهران اتفاقا مقترحا مع الولايات المتحدة لوقف الصراع.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء بأن طهران لم تتواصل مع واشنطن منذ عدة أيام، على الرغم من أن ترامب قال إن المفاوضات مستمرة.

وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك (إيه.إن.زد)، إن أي جهود لمعاودة فتح مضيق هرمز تواجه تحديات، مع زرع إيران ألغاما في أجزاء كبيرة من هذا الممر المائي الحيوي.

وقال هاينز "كان هناك ارتفاع طفيف في عدد السفن التي حاولت العبور، لكن إجمالي العدد لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الصراع".
 
 


gnews

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