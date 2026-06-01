الإثنين 2026-06-01 06:37 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا بأكثر من 2%

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%
 
الإثنين، 01-06-2026 05:54 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% بالتعاملات المبكرة الاثنين، بعد أن أمرت إسرائيل قواتها بزيادة التوغل في لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أُعلن منذ أكثر من 6 أسابيع.اضافة اعلان


وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 2.37 دولار أو 2.71 % لتصل إلى 89.73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1017 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار أو 2.27 % لتصل إلى 93.19 دولارا للبرميل.

وكان خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي انخفضا 1.8 %و1.7 %على الترتيب الجمعة وسط توقعات بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجيش الكويتي

عربي ودولي عاجل الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: اتفاقي مع إيران ينص على عدم امتلاكها سلاحا نوويا

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي اجتماع لمجلس الأمن اليوم لمناقشة تطورات لبنان

الأمير الوليد بن طلال

منوعات الأمير السعودي الوليد بن طلال يربح مليار دولار خلال 24 ساعة

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا بأكثر من 2%

ترامب يستعرض مهبطا للطائرات المسيرة على سطح قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض

عربي ودولي ترامب يستعرض مهبطا للطائرات المسيرة على سطح قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض

طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق الاثنين

الطقس طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق الاثنين

البرازيل تعزل رجلين يُشتبه بإصابتهما بفيروس إيبولا

عربي ودولي البرازيل تعزل رجلين يُشتبه بإصابتهما بفيروس إيبولا



 
 




الأكثر مشاهدة

 