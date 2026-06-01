ارتفاع أسعار النفط عالميا بأكثر من 2%

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% بالتعاملات المبكرة الاثنين، بعد أن أمرت إسرائيل قواتها بزيادة التوغل في لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أُعلن منذ أكثر من 6 أسابيع.





وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 2.37 دولار أو 2.71 % لتصل إلى 89.73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1017 بتوقيت غرينتش.



كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار أو 2.27 % لتصل إلى 93.19 دولارا للبرميل.



وكان خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي انخفضا 1.8 %و1.7 %على الترتيب الجمعة وسط توقعات بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.





