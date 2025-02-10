ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد الإعلان عن رسوم جمركية جديدة

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا لتصل إلى 75.06 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتًا لتصل إلى 71.38 دولار للبرميل.
وقال ترامب إنه سيعلن اليوم عن رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.
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