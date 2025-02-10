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ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد الإعلان عن رسوم جمركية جديدة

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أرشيفية
الإثنين، 10-02-2025 10:05 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، وسط تقييم المستثمرين لأحدث تهديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على جميع واردات الصلب والألومنيوم، وهو ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا لتصل إلى 75.06 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتًا لتصل إلى 71.38 دولار للبرميل.


وقال ترامب إنه سيعلن اليوم عن رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.


بترا

 
gnews

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