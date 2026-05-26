الثلاثاء 2026-05-26 11:08 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد تصعيد أمريكي جديد ضد إيران

الثلاثاء، 26-05-2026 09:27 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت عقود "برنت" الآجلة في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مدفوعة بضربات أمريكية جديدة لأهداف في جنوب إيران.اضافة اعلان


وأبقى ذلك الأسواق في حالة ترقب في ظل تعثر الجانبين في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وبحلول الساعة 08:35 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر يوليو المقبل بنسبة 2.25% إلى 98.30 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 7% عند التسوية في الجلسة السابقة.

بالمقابل تراجعت العقود ⁠الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 4.89% إلى 91.88 دولار للبرميل، مقارنة بأسعار التسوية يوم الجمعة الماضي، ولم تكن هناك أسعار تسوية أمس الاثنين بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شنت هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب كانت تحاول زرع ألغام ومواقع إطلاق صواريخ، مضيفة أن الضربات تهدف إلى "حماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أمس الاثنين بسماع ‌دوي ⁠انفجارات في بندر عباس ومناطق ساحلية قريبة على امتداد مضيق هرمز.

وأعلنت واشنطن وطهران إحراز تقدم ⁠بشأن مذكرة تفاهم لوقف الحرب ومنح المفاوضين 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي.

ونقلت صحيفة "نيكي" اليابانية عن مصدر دبلوماسي بالشرق الأوسط قوله إن إيران ستزيل الألغام من ⁠مضيق هرمز خلال 30 يوما من التوصل لاتفاق، على أن تتمكن بعدها سفن جميع الدول من الإبحار بحرية وأمان مع توقف طهران أيضا عن ⁠تحصيل رسوم مقابل العبور.

وقال كبير محللي الأسواق لدى شركة "كيه سي إم تريد" تيم ووترر "يراهن التجار بقوة على أن هذه الانفراجة ستحرر أخيرا ناقلات النفط العالقة في مضيق هرمز وحوله منذ فترة طويلة".
 
 


يُعد البيض والزبادي اليوناني من أبرز الخيارات الصحية لوجبة الإفطار، بفضل احتوائهما على البروتين والعناصر الغذائية المهمة، لكن الزبادي اليوناني يتفوّق من حيث كمية البروتين في الحصة الواحدة. فبحسب Very

