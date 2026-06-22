ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد تطورات سياسية في الشرق الأوسط

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الوكيل الإخباري- زادت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة بعد انطلاقة متعثرة للمحادثات بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين، في أول اجتماع بينهما في إطار اتفاق سلام مؤقت. اضافة اعلان





وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار، أو 1.35 %، إلى 81.66 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 22:06 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست مستوى مرتفعاً بلغ 82.30 دولاراً في بداية التداول.



والتقى جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، بمسؤولين إيرانيين الأحد لإجراء أول محادثات في إطار اتفاق سلام مؤقت، على الرغم من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف الحرب مع إيران.



وأعلنت طهران أنها أغلقت مضيق هرمز مرة أخرى.





