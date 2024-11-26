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ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد خسائر فادحة

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أرشيفية
الثلاثاء، 26-11-2024 10:32 ص

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل التوترات الجيوسياسية، وجاء الصعود بعد انخفاض حاد سجلته أسعار الذهب الأسود يوم أمس الاثنين.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 69.09 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.22% عن سعر الإغلاق السابق.

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فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 73.21 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.27% عن سعر التسوية السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".


وفي تعاملات أمس الاثنين، تراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 3.25% إلى 68.94 دولار للبرميل، بينما انخفضت عقود "برنت" بنسبة 2.85% إلى 73.01 دولار للبرميل.

 

RT

 
gnews

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