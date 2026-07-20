ارتفاع أسعار النفط عالميا بنحو 3% الاثنين

07:28 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط بنحو 3%، الاثنين، متجاوزة مستوى 90 دولاراً للبرميل، وسط تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار الهجمات التي تؤثر على حركة شحن الطاقة عبر مضيق هرمز. اضافة اعلان





وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.69 دولار، أو 3.05%، لتصل إلى 90.79 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 11 حزيران، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية منذ نيسان.



كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 84.68 دولاراً للبرميل، بزيادة 2.19 دولار، أو 2.65%، محققاً أعلى مستوى له منذ 12 حزيران، بعد أكبر مكاسب أسبوعية منذ أوائل آذار.



ويأتي ارتفاع الأسعار في ظل استمرار التصعيد العسكري، إذ أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذ الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية، ومنظومات دفاع جوي، ومواقع مراقبة ساحلية، وقدرات بحرية، ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، وشبكات اتصالات، بهدف تقليص قدرة إيران على استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز.



وفي المقابل، أعلنت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، بينما أكدت إيران استهداف السفن التي تقول إنها تنتهك قواعدها للملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية.



كما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية باشتعال النيران في سفينة شمال غربي منطقة كمزار في سلطنة عُمان، في وقت رجح فيه محللون أن تتضح خلال الأيام والأسابيع المقبلة تداعيات التصعيد على صادرات النفط من المنطقة.





