ارتفاع أسعار النفط عالميا لليوم الثاني على التوالي

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي، غرب تكساس الوسيط، بنسبة 0.58 بالمئة لتصل إلى 71.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.48 بالمئة لتصل إلى 75.14 دولار للبرميل.
وسجل الخامان مكاسب في الجلسة الماضية بعد هبوطهما بدولارين يوم الجمعة.
بترا
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