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ارتفاع أسعار النفط عالميا لليوم الثاني على التوالي

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 25-02-2025 11:03 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، مع تزايد المخاوف من شح المعروض.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي، غرب تكساس الوسيط، بنسبة 0.58 بالمئة لتصل إلى 71.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.48 بالمئة لتصل إلى 75.14 دولار للبرميل.

وسجل الخامان مكاسب في الجلسة الماضية بعد هبوطهما بدولارين يوم الجمعة.

بترا
 
gnews

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