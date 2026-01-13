ارتفاع أسعار النفط عالميًا مع ترقب الأسواق لإمدادات إضافية

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا بما يعادل 0.4 بالمئة، مسجلة 64.15 دولارًا للبرميل، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى لها في شهرين الذي سجلته في الجلسة السابقة.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، لتسجل 59.78 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من كانون الأول الماضي الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.
