ارتفاع أسعار النفط عالميًا مع ترقب الأسواق لإمدادات إضافية

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع ترقب الأسواق لاحتمالات طرح إمدادات إضافية.





وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا بما يعادل 0.4 بالمئة، مسجلة 64.15 دولارًا للبرميل، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى لها في شهرين الذي سجلته في الجلسة السابقة.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، لتسجل 59.78 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من كانون الأول الماضي الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.



