ارتفاع أسعار النفط عالمياً مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط صباح الجمعة بسبب مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، بعد أن نشرت إيران لقطات تُظهر قواتها وهي تصعد على متن سفينة شحن في مضيق هرمز، وسط تقارير عن أن الدفاعات الجوية الإيرانية تعاملت مع "أهداف معادية".





بحلول الساعة 0107 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.23 دولار، أو 1.17%، إلى 106.3 دولارات للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.07 دولار، أو 1.12%، إلى 96.92 دولارًا.



وكسب الخامان أكثر من 3% عند التسوية، الخميس، وزادا خمسة دولارات للبرميل بعد تقارير عن تعامل الدفاعات الجوية مع أهداف فوق طهران، وعن صراع على السلطة بين غلاة المحافظين والمعتدلين في إيران.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران ربما تكون قد عززت "قليلًا" ترسانتها العسكرية خلال وقف إطلاق النار، لكنه أضاف أن الجيش الأميركي يمكنه القضاء على ذلك في يوم واحد فقط.



وقالت شركة هايتونج فيوتشرز، في تقرير لها، إن مرحلة وقف إطلاق النار تبدو بشكل متزايد وكأنها مرحلة تمهيدية لشن حرب.



وأضافت أنه إذا فشلت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إحراز تقدم كبير بحلول نهاية نيسان، واستؤنف القتال، فقد ترتفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية جديدة لهذا العام.







