ارتفاع أسعار النفط عالميا مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.48% إلى 71.01 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.40% إلى 74.75 دولار للبرميل.
وبالإضافة للتوترات في منطقة الشرق الأوسط، لقيت أسعار النفط دعما من بيانات أمريكية أظهرت تراجع احتياطيات النفط التجارية في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر الجاري إلى 420.5 مليون برميل، على الرغم من توقع بزيادتها بمقدار 2.3 مليون برميل.
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