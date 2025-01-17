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ارتفاع أسعار النفط عالميا وسط مخاوف حول الإمدادات

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أرشيفية
الجمعة، 17-01-2025 10:49 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة في ظل مخاوف الأسواق من اضطراب إمدادات الخام، بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة على استيراد النفط الروسي.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي، بحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، عند 79.16 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.67% عن سعر التسوية السابق.

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فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 81.65 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.44% عن سعر الإغلاق السابق.


وفرضت واشنطن، يوم الجمعة الماضي، عقوبات طالت منتجي النفط الروسي وناقلات ووسطاء وتجار وموانئ ما أثار قلق الأسواق من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق.


وأدت هذه القيود إلى ارتفاع تكاليف شحن النفط الخام في العديد من الطرق الملاحية بين الصين والأسواق الأخرى.

 

RT

 
gnews

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