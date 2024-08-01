ارتفاع أسعار النفط عالميا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتًا بما يعادل 0.8% إلى 81.51 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:07 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتًا أو 0.9% إلى 78.60 دولارًا للبرميل.
وكانت العقود الأكثر نشاطًا على كلا الخامين القياسيين قد قفزت بنحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.
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