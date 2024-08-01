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ارتفاع أسعار النفط عالميا

خطر اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط يرفع أسعار النفط
خطر اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط يرفع أسعار النفط




 

الخميس، 01-08-2024 10:01 ص
 الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الخميس، لتواصل مكاسبها الكبيرة من الجلسة السابقة بعد مقتل زعيم حماس في إيران، مما أثار خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وعلى خلفية مؤشرات على طلب قوي على النفط في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتًا بما يعادل 0.8% إلى 81.51 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:07 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتًا أو 0.9% إلى 78.60 دولارًا للبرميل.

وكانت العقود الأكثر نشاطًا على كلا الخامين القياسيين قد قفزت بنحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

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