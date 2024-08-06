ارتفاع أسعار النفط عالمياً

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، معوضةً خسائر اليوم السابق، إذ تغلبت المخاوف من أن يؤثر تفاقم الصراع في الشرق الأوسط على الإمدادات على القلق من ركود محتمل في الولايات المتحدة قد يضر بالطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.



وبحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.25 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 77.55 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.35 دولار، أو 1.9 بالمئة، إلى 74.29 دولار.

سكاي نيوز عربية