ارتفاع أسعار النفط عالمياً

وبحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.25 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 77.55 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.35 دولار، أو 1.9 بالمئة، إلى 74.29 دولار.
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