ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار في التعاملات الأسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، مع تعافي الأسواق من موجة بيع عقب بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع الجمعة.

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