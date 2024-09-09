ارتفاع أسعار النفط عالميا

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا واحدًا ليصل إلى 68.67 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتًا لتصل إلى 72.05 دولار للبرميل.
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