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ارتفاع أسعار النفط عالميا

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 09-09-2024 09:50 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار في التعاملات الأسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، مع تعافي الأسواق من موجة بيع عقب بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع الجمعة.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا واحدًا ليصل إلى 68.67 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتًا لتصل إلى 72.05 دولار للبرميل.

 
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