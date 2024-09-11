ارتفاع أسعار النفط عالميا

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتًا لتصل إلى 69.58 دولار للبرميل، في حين سجلت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط الأميركي، 66.19 دولار للبرميل، بزيادة 44 سنتًا.
وعلقت شركات النفط والغاز الإنتاج في خليج المكسيك بسبب العاصفة المدارية "فنرسين"، وتوقف ما يصل إلى 24 بالمئة من إنتاج النفط الخام، و26 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.
وخفضت "أوبك" كذلك تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 1.74 مليون برميل يوميًا من 1.78 مليون برميل يوميًا، لكن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، قالت أمس، إن الطلب العالمي على النفط سينمو إلى مستوى قياسي مرتفع هذا العام في حين سيكون نمو الإنتاج أقل من التوقعات السابقة.
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