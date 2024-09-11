ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء المبكرة، بعد الخسائر التي تكبدتها في ختام جلسة الأمس، إثر مخاوف اضطراب الإمدادات الأميركية بسبب إغلاق بعض من منشآت الإنتاج في خليج المكسيك في ظل عاصفة استوائية قوية تضرب المنطقة.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتًا لتصل إلى 69.58 دولار للبرميل، في حين سجلت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط الأميركي، 66.19 دولار للبرميل، بزيادة 44 سنتًا.



وعلقت شركات النفط والغاز الإنتاج في خليج المكسيك بسبب العاصفة المدارية "فنرسين"، وتوقف ما يصل إلى 24 بالمئة من إنتاج النفط الخام، و26 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.

و في سياق متصل، ذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري، أمس الثلاثاء، أن الطلب العالمي على النفط سيبلغ 2.03 مليون برميل يوميًا في 2024، انخفاضًا من توقعات النمو الشهر الماضي عند 2.11 مليون برميل يوميًا.