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ارتفاع أسعار النفط عالميا

النفط
النفط
الأربعاء، 11-09-2024 01:47 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء المبكرة، بعد الخسائر التي تكبدتها في ختام جلسة الأمس، إثر مخاوف اضطراب الإمدادات الأميركية بسبب إغلاق بعض من منشآت الإنتاج في خليج المكسيك في ظل عاصفة استوائية قوية تضرب المنطقة.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتًا لتصل إلى 69.58 دولار للبرميل، في حين سجلت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط الأميركي، 66.19 دولار للبرميل، بزيادة 44 سنتًا.


وعلقت شركات النفط والغاز الإنتاج في خليج المكسيك بسبب العاصفة المدارية "فنرسين"، وتوقف ما يصل إلى 24 بالمئة من إنتاج النفط الخام، و26 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.

 

وفي سياق متصل، ذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري، أمس الثلاثاء، أن الطلب العالمي على النفط سيبلغ 2.03 مليون برميل يوميًا في 2024، انخفاضًا من توقعات النمو الشهر الماضي عند 2.11 مليون برميل يوميًا.


وخفضت "أوبك" كذلك تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 1.74 مليون برميل يوميًا من 1.78 مليون برميل يوميًا، لكن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، قالت أمس، إن الطلب العالمي على النفط سينمو إلى مستوى قياسي مرتفع هذا العام في حين سيكون نمو الإنتاج أقل من التوقعات السابقة.

 
gnews

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