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ارتفاع أسعار النفط عالميا

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 13-09-2024 10:49 ص

الوكيل الإخباري-    حافظت أسعار النفط على مكاسبها، خلال تعاملات الجمعة، لتواصل موجة الصعود التي أشعلتها اضطرابات الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، حيث أجبر الإعصار فرنسين المنتجين على إخلاء المنصات قبل أن يضرب ساحل لويزيانا.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 72.31 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 38 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 69.35 دولار للبرميل، وفقا لموقع (بلومبرغ) .


وإذا استمرت هذه المكاسب، فإن كلا الخامين القياسيين سيوقفان سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية، على الرغم من بداية الأسبوع الصعبة التي شهدت انخفاض برنت دون 70 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أواخر 2021.


ومن المنتظر، أن يسجل برنت عند المستويات الحالية زيادة أسبوعية بنحو 1.7 بالمئة، وغرب تكساس الوسيط بأكثر من اثنين بالمئة.


وأظهرت بيانات رسمية، أن ما يقرب من 42 بالمئة من إنتاج النفط في منطقة خليج المكسيك كان متوقفا حتى أمس الخميس.


وساعدت صدمة الإمدادات أسعار النفط على التعافي من عمليات بيع حادة في وقت سابق من الأسبوع، مع مخاوف الطلب التي دفعت الخامين إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

 
gnews

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