ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة الاثنين وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل استئناف الإمدادات الأميركية بعد الإعصار فرنسين وبيانات صينية أضعف.



تحرك الأسعار

اضافة اعلان



وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 71.76 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 68.88 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".



وانخفض الخامان عند التسوية في الجلسة السابقة، مع انحسار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات مع استئناف إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك في أعقاب الإعصار فرنسين ومع ظهور بيانات متزايدة تظهر ارتفاعا أسبوعيا في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة.



ومع ذلك، لا يزال ما يقرب من 20 بالمئة من إنتاج النفط الخام و28 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك متوقفا عن العمل في أعقاب الإعصار.