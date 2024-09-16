الإثنين 2024-09-16 11:11 ص
 
 

ارتفاع أسعار النفط عالميا

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 16-09-2024 09:38 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة الاثنين وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل استئناف الإمدادات الأميركية بعد الإعصار فرنسين وبيانات صينية أضعف.

تحرك الأسعار

اضافة اعلان


وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 71.76 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 68.88 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".

وانخفض الخامان عند التسوية في الجلسة السابقة، مع انحسار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات مع استئناف إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك في أعقاب الإعصار فرنسين ومع ظهور بيانات متزايدة تظهر ارتفاعا أسبوعيا في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا يزال ما يقرب من 20 بالمئة من إنتاج النفط الخام و28 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك متوقفا عن العمل في أعقاب الإعصار.

 

من العوامل الرئيسية التي ستهيمن على السوق هذا الأسبوع حجم خفض أسعار الفائدة الذي سيطبقه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بعد اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر. وتظهر العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي أن المستثمرين يراهنون بشكل متزايد على أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلا من 25 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش لمراقبة السوق التابعة لسي.إم.إي.

ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يخفض تكلفة الاقتراض، وهو ما يعزز بدوره النشاط الاقتصادي ويرفع الطلب على النفط

 
gnews

أحدث الأخبار

مستوطنون

فلسطين مستوطنون متطرفون يستولون على شقة في بلدة الطور بالقدس المحتلة

تعبيرية

منوعات لإبطاء الشيخوخة.. عليكم بالسفر والسياحة

تعبيرية

منوعات سوري يقتل زوجته بسكين.. وابنه يطعنه انتقاماً في تركيا

خضار وفواكه

أخبار محلية أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

اقتحامات المستوطنين للأقصى

فلسطين المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من مخططات متطرفة تستهدف الأقصى

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الاردن الاثنين

أرشيفية

أخبار محلية من سلحوب إلى البقعة.. بدء صيانة طريق إربد - عمان

تعبيرية

منوعات تنذر بنشوب حريق .. 5 أطعمة من الخطر وضعها في المقلاة الهوائية



 

الأكثر مشاهدة