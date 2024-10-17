ارتفاع أسعار النفط عالميا

ويوم أمس أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات النفط الأمريكية تراجعت بمقدار 1.58 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 11 أكتوبر الجاري.
كذلك أشارت البيانات إلى انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 5.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
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