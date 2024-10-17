ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، في ظل تراجع مخزونات النفط الأمريكية واستمرار المخاوف حول التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

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