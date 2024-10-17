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ارتفاع أسعار النفط عالميا

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 17-10-2024 10:04 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، في ظل تراجع مخزونات النفط الأمريكية واستمرار المخاوف حول التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

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 وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.20% إلى 70.53 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.15% إلى 74.33 دولار للبرميل.

ويوم أمس أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات النفط الأمريكية تراجعت بمقدار 1.58 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 11 أكتوبر الجاري.

كذلك أشارت البيانات إلى انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 5.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

 

 
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