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ارتفاع أسعار النفط عالميا

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-12-2024 11:40 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية تباطؤ التضخم، ما أنعش الآمال في مزيد من تيسير السياسات النقدية العام المقبل، بما يدعم النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.اضافة اعلان


وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 73.20 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي 31 سنتًا أو 0.5 بالمئة إلى 69.77 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من اثنين في المئة الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى توخي الحذر بشأن المزيد من التيسير في السياسة النقدية.

بترا
 
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