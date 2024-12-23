ارتفاع أسعار النفط عالميا

وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 73.20 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي 31 سنتًا أو 0.5 بالمئة إلى 69.77 دولار للبرميل.
وانخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من اثنين في المئة الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى توخي الحذر بشأن المزيد من التيسير في السياسة النقدية.
بترا
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