الخميس 2025-01-02 10:40 ص
 

ارتفاع أسعار النفط عالميا

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 02-01-2025 10:27 ص
الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الخميس، وهو أول أيام التداول في 2025، حيث يراقب المستثمرون العائدون من العطلات التعافي في اقتصاد الصين والطلب على الوقود بعد تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، بتعزيز النمو.اضافة اعلان


وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا لتصل إلى 75.10 دولار للبرميل وذلك بعد إغلاقها مرتفعة 65 سنتا يوم الثلاثاء، آخر يوم تداول في 2024، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا لتصل إلى 72.21 دولار للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 73 سنتا في الجلسة السابقة.

وقال الرئيس الصيني الثلاثاء الماضي في خطابه بمناسبة العام الجديد، إن بلاده ستنفذ سياسات أكثر استباقية لتعزيز النمو في 2025.

بترا
 
gnews

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