ارتفاع أسعار النفط عالميا

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا لتصل إلى 75.10 دولار للبرميل وذلك بعد إغلاقها مرتفعة 65 سنتا يوم الثلاثاء، آخر يوم تداول في 2024، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا لتصل إلى 72.21 دولار للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 73 سنتا في الجلسة السابقة.
وقال الرئيس الصيني الثلاثاء الماضي في خطابه بمناسبة العام الجديد، إن بلاده ستنفذ سياسات أكثر استباقية لتعزيز النمو في 2025.
بترا
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