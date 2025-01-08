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ارتفاع أسعار النفط عالميا

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 08-01-2025 10:51 ص
الوكيل الإخباري-  ارتفعت أسعار النفط عالميا اليوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة "أوبك"، وتوقع بزيادة فرص العمل في الولايات المتحدة، ما يشير إلى توسع النشاط الاقتصادي والنمو اللاحق في الطلب على النفط.اضافة اعلان


وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع خام برنت 32 سنتًا ليصل إلى 77.37 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 42 سنتًا ليصل إلى 74.67 دولار.

بترا
 
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