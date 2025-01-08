ارتفاع أسعار النفط عالميا

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع خام برنت 32 سنتًا ليصل إلى 77.37 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 42 سنتًا ليصل إلى 74.67 دولار.
بترا
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