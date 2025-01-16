الخميس 2025-01-16 10:29 ص
 

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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أرشيفية
الخميس، 16-01-2025 09:58 ص

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، بعدما عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية المخاوف بشأن الإمدادات.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 82.33 دولار للبرميل.


وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 80.36 دولار للبرميل.


وارتفعت الأسعار بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، تراجع مخزونات النفط الخام المحلية للمرة السابعة على التوالي الأسبوع الماضي، وهي أطول سلسلة انخفاض منذ تموز 2021.


بترا

 
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