ارتفاع أسعار النفط عالميا

ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا لتصل إلى 81.13 دولار للبرميل، حيث أغلقت منخفضة 0.62 بالمئة في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا بعد أن انخفضت 1.02 بالمئة عند التسوية الجمعة.
وزادت العقود الأكثر نشاطا لشهر نيسان 36 سنتا لتصل إلى 77.75 دولار للبرميل.
وربح الخامان أكثر من واحد بالمئة في الأسبوع الماضي في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.
بترا
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