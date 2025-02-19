ارتفاع أسعار النفط عالميا

ووفقا لوكالة "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا لتصل إلى 76.04 دولار للبرميل، لترتفع لليوم الثالث على التوالي.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، لشهر آذار المقبل 23 سنتًا، لتصل إلى 72.08 دولار للبرميل، بارتفاع 1.7 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة الماضي.
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