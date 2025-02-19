ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، في ظل تعطل بإمدادات النفط في الولايات المتحدة وروسيا وفي الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق وضوحا بشأن محادثات السلام في أوكرانيا.

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ووفقا لوكالة "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا لتصل إلى 76.04 دولار للبرميل، لترتفع لليوم الثالث على التوالي.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، لشهر آذار المقبل 23 سنتًا، لتصل إلى 72.08 دولار للبرميل، بارتفاع 1.7 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة الماضي.

