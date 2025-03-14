ارتفاع أسعار النفط عالميا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 44 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، لتصل إلى 70.32 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بنسبة 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.
كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 47 سنتا، أو 0.7 بالمئة، ليصل إلى 67.01 دولار للبرميل، بعد أن أغلق منخفضا بنسبة 1.7 بالمئة يوم الخميس، بحسب شبكة (سي إن بي سي).
بترا
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