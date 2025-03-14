الجمعة 2025-03-14 11:45 ص
 




            

        








    

        

        

            ارتفاع أسعار النفط عالميا
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                تعبيرية
            
                

                    تعبيرية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        10:37 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  انتعشت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتعوض بعض خسائرها التي تجاوزت 1 بالمئة في الجلسة السابقة، وسط تضاؤل احتمالات التوصل إلى حل سريع للحرب في أوكرانيا، وعقب توقعات قاتمة للطلب من "وكالة الطاقة الدولية" الخميس.اضافة اعلان


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 44 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، لتصل إلى 70.32 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بنسبة 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

 كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 47 سنتا، أو 0.7 بالمئة، ليصل إلى 67.01 دولار للبرميل، بعد أن أغلق منخفضا بنسبة 1.7 بالمئة يوم الخميس، بحسب شبكة (سي إن بي سي).

بترا

                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                جانب من الاحتجاجات
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
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                            أسواق ومال
                        
                        
                            ارتفاع أسعار النفط عالميا
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                سبائك ذهب
                            
                    
                    

                        
                            أسواق ومال
                        
                        
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                                الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
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                                بايدن
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
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