ارتفاع أسعار النفط عالميا

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر مايو المقبل بنسبة 0.32% إلى 71.71 دولار للبرميل.
فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر يونيو المقبل بنسبة 0.25% إلى 74.96 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
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