الثلاثاء 2025-04-01 01:49 م
 

ارتفاع أسعار النفط عالميا

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 01-04-2025 10:35 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إثر تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية على الخام الروسي ومهاجمة إيران.

اضافة اعلان

 

إلا أن المخاوف من تأثير الحرب التجارية على نمو الاقتصاد العالمي حدت من صعود أسعار الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر مايو المقبل بنسبة 0.32% إلى 71.71 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر يونيو المقبل بنسبة 0.25% إلى 74.96 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية أشكال الدوام المرن الذي أقرته الحكومة للقطاع العام

ارشيفية

فلسطين ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 1042 شهيدا منذ استئناف العدوان

ترامب

عربي ودولي المفوضية الأوروبية: لدينا خطة مُحكمة للرد على رسوم ترمب الجمركية

اليونيسيف

فلسطين اليونيسيف: استشهاد 322 طفلاً في قطاع غزة خلال 10 أيام

غبار

أخبار محلية ثاني أيام العيد.. الأمن يحذر الأردنيين

تعبيرية

فلسطين استشهاد صحفي وعائلته بقصف الاحتلال منزله في خان يونس

تلفريك عجلون

أخبار محلية توقف تلفريك عجلون عن استقبال الزوّار اليوم

أونصات ذهب

أسواق ومال أسعار الذهب عالميا عند أعلى مستوى على الإطلاق



 
 



الأكثر مشاهدة