ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إثر تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية على الخام الروسي ومهاجمة إيران.

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