ارتفاع أسعار النفط عالميا

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية،ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" 81 سنتا، بما يعادل 1.25 بالمئة إلى 65.71 دولار للبرميل.
وارتفع خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي، 83 سنتا، أو 1.34 بالمئة إلى 62.62 دولار للبرميل.
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