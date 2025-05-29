ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن قررت محكمة أميركية منع دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي "دونالد ترمب" حيز التنفيذ.

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وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية،ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" 81 سنتا، بما يعادل 1.25 بالمئة إلى 65.71 دولار للبرميل.