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ارتفاع أسعار النفط عالميا

خطر اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط يرفع أسعار النفط
أسعار النفط
 
الخميس، 29-05-2025 12:08 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن قررت محكمة أميركية منع دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي "دونالد ترمب" حيز التنفيذ.

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وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية،ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" 81 سنتا، بما يعادل 1.25 بالمئة إلى 65.71 دولار للبرميل.


وارتفع خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي، 83 سنتا، أو 1.34 بالمئة إلى 62.62 دولار للبرميل.

 
gnews

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