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ارتفاع أسعار النفط عالميا

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 16-07-2025 08:12 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفضل توقعات استمرار الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستخدمين للنفط في العالم، وسط تحسن التوقعات الاقتصادية.اضافة اعلان


وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.42%، إلى 69 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:05 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا، أو 0.6%، إلى 66.92 دولارا.

يأتي ذلك بعد انخفاض على مدى يومين، إذ لم تُعطِ السوق اهتمامًا لاحتمال اضطراب الإمدادات بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على مشتري النفط الروسي.

وتحرّكت الأسعار في نطاق ضيق إلى حد ما، إذ تنافست مؤشرات على طلب مستمر جراء زيادة السفر خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي مع المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركاء التجاريين إلى إبطاء النمو الاقتصادي واستهلاك الوقود.

ومع ذلك، تشير توقعات منتجي النفط الرئيسيين إلى تحسّن النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام، فيما أظهرت بيانات صينية أن النمو في البلاد لا يزال مستمرا.
 
 
gnews

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