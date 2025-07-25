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ارتفاع أسعار النفط عالميا

براميل نفط
براميل نفط
 
الجمعة، 25-07-2025 08:45 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، مدعومة بالتفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتقارير عن خطط روسية لفرض قيود على صادرات البنزين إلى معظم الدول.اضافة اعلان


بحلول الساعة 00:27 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً، أو 0.3%، لتصل إلى 69.35 دولاراً للبرميل. وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتاً، أو 0.2%، إلى 66.18 دولاراً للبرميل.

وارتفع النفط 1% عند التسوية، الخميس، مدفوعاً بتقارير إعلامية عن التخفيضات المتوقعة لصادرات البنزين الروسية.

وطغى ذلك على أنباء عن احتمال حصول شركة شيفرون على موافقة الولايات المتحدة لاستئناف الإنتاج في فنزويلا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم السماح بعمليات نفطية محدودة في الدولة العضو بأوبك والخاضعة للعقوبات.

وساهم تراجع مخزونات الخام الأميركية، والآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية، في صعود العقود الآجلة، التي تراجعت في وقت سابق من الأسبوع بسبب المخاوف من تفاقم الحرب التجارية العالمية.
 
 
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