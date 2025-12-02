الثلاثاء 2025-12-02 10:20 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

رافعات نفط
رافعات نفط
الثلاثاء، 02-12-2025 08:19 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي مع تقييم المتعاملين في السوق للمخاطر الناجمة عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مواقع روسية للطاقة فضلا عن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا.اضافة اعلان


وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنت أو 0.2% إلى 63.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 0102 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.3% إلى 59.50 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% الاثنين.
 
 


