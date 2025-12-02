ارتفاع أسعار النفط عالميا

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنت أو 0.2% إلى 63.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 0102 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.3% إلى 59.50 دولار للبرميل.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% الاثنين.
