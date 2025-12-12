الجمعة 2025-12-12 10:30 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

مضخة لاستخراج النفط
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، إذ أدى احتمال اعتراض الولايات المتحدة للمزيد من ناقلات النفط الفنزويلية إلى تفاقم المخاوف حيال الإمدادات، لكن الأسعار لا تزال في طريقها لتسجيل تراجع أسبوعي وسط تفاؤل بشأن اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.اضافة اعلان


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.5%، إلى 61.57 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0115: بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا، أو 0.5%، إلى 57.91 دولارا للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان بقرابة 1.5% الخميس.

وقالت ستة مصادر مطلعة الخميس إن الولايات المتحدة تستعد لاعتراض المزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي بعد احتجاز ناقلة هذا الأسبوع، مع تكثيف الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأثار احتجاز الناقلة مخاوف من تعطل الإمدادات.
 
 


