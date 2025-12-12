ارتفاع أسعار النفط عالميا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.5%، إلى 61.57 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0115: بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا، أو 0.5%، إلى 57.91 دولارا للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان بقرابة 1.5% الخميس.
وقالت ستة مصادر مطلعة الخميس إن الولايات المتحدة تستعد لاعتراض المزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي بعد احتجاز ناقلة هذا الأسبوع، مع تكثيف الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وأثار احتجاز الناقلة مخاوف من تعطل الإمدادات.
