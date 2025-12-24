ارتفاع أسعار النفط عالميا

07:23 ص

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار النفط ارتفاعات طفيفة، الأربعاء، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة مدعومة بالنمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة ومخاوف تعطل الإمدادات من فنزويلا وروسيا. اضافة اعلان





وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.06% إلى 62.42 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات أو 0.05% إلى 58.41 دولارا.



وزاد النفط بأكثر من 2% الاثنين مع تسجيل خام برنت أكبر مكاسبه اليومية في شهرين في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 تشرين الثاني. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 0.5% الثلاثاء.



وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية في تقديراته الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام الثلاثاء إن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع، مدفوعا بقوة إنفاق المستهلكين.



وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي في مذكرة "المكاسب التي تحققت خلال الليل جاءت مدعومة بالبيانات القوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث التي صدرت ليلة الثلاثاء على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية".



وذكرت شركة هايتونج فيوتشرز في تقرير لها أن الاضطرابات التي طالت صادرات فنزويلا كانت العامل الأبرز في دعم معنويات السوق، في حين تلقت الأسعار دعما بسبب استمرار الهجمات بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة لدى كل منهما.

