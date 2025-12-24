الأربعاء 2025-12-24 08:13 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

ةنن
براميل نفط معدّة للتصدير
الأربعاء، 24-12-2025 07:23 ص
الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار النفط ارتفاعات طفيفة، الأربعاء، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة مدعومة بالنمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة ومخاوف تعطل الإمدادات من فنزويلا وروسيا.اضافة اعلان


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.06% إلى 62.42 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:17 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات أو 0.05% إلى 58.41 دولارا.

وزاد النفط بأكثر من 2% الاثنين مع تسجيل خام برنت أكبر مكاسبه اليومية في شهرين في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط أكبر ارتفاع له منذ 14 تشرين الثاني. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 0.5% الثلاثاء.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية في تقديراته الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام الثلاثاء إن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع، مدفوعا بقوة إنفاق المستهلكين.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي في مذكرة "المكاسب التي تحققت خلال الليل جاءت مدعومة بالبيانات القوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث التي صدرت ليلة الثلاثاء على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية".

وذكرت شركة هايتونج فيوتشرز في تقرير لها أن الاضطرابات التي طالت صادرات فنزويلا كانت العامل الأبرز في دعم معنويات السوق، في حين تلقت الأسعار دعما بسبب استمرار الهجمات بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة لدى كل منهما.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

لأونصات ذهبية

أسواق ومال الذهب عالميا يرتفع إلى مستوى قياسي جديد

ةنن

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

أبراج كهربائية

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أجواء غائمة

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء

حطام طائرة كانت تقل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي

عربي ودولي مسؤول تركي: طائرة رئيس الأركان الليبي أبلغت بوجود عطل كهربائي قبل تحطمها

الوكيل الإخباري- اعلنت دوائر حكومية، اليوم الاربعاءعن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة.

وظائف وظائف شاغرة في الحكومة - تفاصيل

وزارة الصحة

أخبار محلية فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

وفيات الاربعاء 24-12-2025

الوفيات وفيات الاربعاء 24-12-2025



 




الأكثر مشاهدة