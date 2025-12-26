ارتفاع أسعار النفط عالميا

09:26 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758615 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا الجمعة بعد أن كثفت الولايات المتحدة الضغط الاقتصادي على شحنات النفط الفنزويلي ونفذت ضربات جوية ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في شمال غرب نيجيريا بناء على طلب من حكومة أبوجا. اضافة اعلان





وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.1% إلى 62.30 دولارا للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات أيضا إلى 58.41 دولارا للبرميل.



وفنزويلا ونيجيريا من أكبر منتجي النفط. ورغم أن حقول النفط النيجيرية تقع بشكل رئيسي في جنوب البلاد فإن الضربات الجوية تزيد من المخاطر الجيوسياسية.



وكلف البيت الأبيض القوات العسكرية الأميركية بالتركيز على "فرض حظر" على النفط الفنزويلي خلال الشهرين المقبلين على الأقل، مما يشير إلى أن واشنطن تركز حاليا على استخدام الوسائل الاقتصادية وليس العسكرية للضغط على كراكاس.



وقال تونجتشوان المحلل لدى جالاكسي فيوتشرز "بسبب إغلاق عطلة عيد الميلاد، يظل نشاط السوق في نهاية العام ضعيفا نسبيا. وصارت الاضطرابات في جانب الإمدادات المحرك الرئيسي لأسعار النفط".

تم نسخ الرابط





