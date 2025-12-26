ارتفاع أسعار النفط عالميا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات أو 0.1% إلى 62.30 دولارا للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات أيضا إلى 58.41 دولارا للبرميل.
وفنزويلا ونيجيريا من أكبر منتجي النفط. ورغم أن حقول النفط النيجيرية تقع بشكل رئيسي في جنوب البلاد فإن الضربات الجوية تزيد من المخاطر الجيوسياسية.
وكلف البيت الأبيض القوات العسكرية الأميركية بالتركيز على "فرض حظر" على النفط الفنزويلي خلال الشهرين المقبلين على الأقل، مما يشير إلى أن واشنطن تركز حاليا على استخدام الوسائل الاقتصادية وليس العسكرية للضغط على كراكاس.
وقال تونجتشوان المحلل لدى جالاكسي فيوتشرز "بسبب إغلاق عطلة عيد الميلاد، يظل نشاط السوق في نهاية العام ضعيفا نسبيا. وصارت الاضطرابات في جانب الإمدادات المحرك الرئيسي لأسعار النفط".
