ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين مع ترقب المستثمرين لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي قد تؤثر على الإمدادات، بينما لا تزال هناك عقبة رئيسية في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.اضافة اعلان


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.94% إلى 61.21 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54 سنتا أو 0.95% إلى 57.28 دولار.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2%، الجمعة حيث وازن المستثمرون بين تخمة المعروض العالمي التي تلوح في الأفق وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا قبل محادثات مطلع الأسبوع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال يانغ آن المحلل في شركة هايتونج فيوتشرز "يعد استمرار التوترات الجيوسياسية هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، حيث واصلت روسيا وأوكرانيا استهداف البنية التحتية للطاقة لدى كل منهما خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف يانغ "شهد الشرق الأوسط أيضا اضطرابات في الآونة الأخيرة مع شن السعودية غارات جوية على اليمن وتصريحات إيران بأنها في ’حرب شاملة’ مع الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل".

وتابع قائلا "قد يكون هذا هو ما يدفع مخاوف السوق بشأن الاضطرابات المحتملة في الإمدادات".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إنه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يقتربان كثيرا، وربما يكونان قريبين جدا" من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، على الرغم من اعتراف الزعيمين بأن بعض التفاصيل الشائكة لا تزال عالقة.
 
 


