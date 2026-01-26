الإثنين 2026-01-26 08:35 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

النفط يحافظ على مكاسبه وسط ترقب المستثمرين لتطورات التوتر بين إيران والولايات المتحدة
الوكيل الإخباري-   واصلت أسعار النفط مكاسبها الاثنين بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، حيث أبقت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين في حالة من القلق والترقب حتى بعد استئناف خط أنابيب التصدير الرئيسي في كازاخستان عملياته بالكامل.اضافة اعلان


ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.18% إلى 66 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش.

وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.23% إلى 61.21 دولار للبرميل.

وسجل كلا المؤشرين مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7% ليغلقا الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ 14 كانون الثاني.

ومن المتوقع وصول مجموعة حاملة طائرات عسكرية أميركية وأصول أخرى إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إن الولايات المتحدة لديها "أسطول" يتجه نحو إيران لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، حيث طلب من طهران عدم قتل المتظاهرين أو إعادة تشغيل برنامجها النووي.

والجمعة، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن إيران ستتعامل مع أي هجوم "كحرب شاملة ضدنا".
 
 


