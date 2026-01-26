ارتفاع أسعار النفط عالميا

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.18% إلى 66 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش.
وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.23% إلى 61.21 دولار للبرميل.
وسجل كلا المؤشرين مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7% ليغلقا الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ 14 كانون الثاني.
ومن المتوقع وصول مجموعة حاملة طائرات عسكرية أميركية وأصول أخرى إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إن الولايات المتحدة لديها "أسطول" يتجه نحو إيران لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، حيث طلب من طهران عدم قتل المتظاهرين أو إعادة تشغيل برنامجها النووي.
والجمعة، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن إيران ستتعامل مع أي هجوم "كحرب شاملة ضدنا".
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا
-
خبير اقتصادي: الذهب سيحطم هذه الأرقام خلال 2026 وفرصة للشراء عند هذا السعر
-
انخفاض مؤشر داو جونز وارتفاع نفط تكساس
-
ارتفاع النحاس وأسعار معادن أخرى
-
روسيا تتوقع تسجيل عجز مالي كبير في الميزانية الفيدرالية
-
الإسترليني يواصل الصعود أمام الدولار واليورو
-
الدولار يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران 2025
-
الأسهم الآسيوية ترتفع وسط تخارج المستثمرين من الأصول الأميركية