ارتفاع أسعار النفط عالميا

08:30 ص

ارتفعت أسعار النفط الخميس لتقترب من أعلى مستوياتها في 7 شهور، إذ عكف المستثمرون على تقييم ما إذا كانت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تحول دون نشوب صراع عسكري قد يؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات، غير أن زيادة مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب.





وسجلت عقود برنت الآجلة 71.12 دولارا للبرميل بارتفاع 27 سنتا بما يعادل 0.3 % بحلول الساعة 01:23 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.4 % إلى 65.65 دولارا.



وارتفع برنت 8 سنتات الأربعاء، في حين انخفض غرب تكساس الوسيط 21 سنتا.



ويوم الاثنين، ارتفع الخامان إلى أعلى مستوياتهما منذ 31 تموز ولم يبتعدا عن تلك المستويات مع إرسال واشنطن قوات عسكرية للشرق الأوسط للضغط على إيران للتفاوض على وقف برنامجها النووي وبرامج الصواريخ البالستية.



ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بوفد إيراني في جولة ثالثة من المحادثات يوم الخميس في جنيف.



وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي سكيوريتيز "يركز المستثمرون على آفاق تجنب الصراع العسكري في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران".



وأضاف أنه حتى في حالة اندلاع أعمال قتالية، من المرجح أن يرتفع سعر غرب تكساس الوسيط مؤقتا إلى ما فوق 70 دولارا للبرميل قبل أن يتراجع إلى نطاق بين 60 و65 دولارا، شريطة أن تكون الأهداف محدودة وأن يكون الصراع قصير الأمد.





