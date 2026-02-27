الجمعة 2026-02-27 11:54 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

النفط
النفط
 
الجمعة، 27-02-2026 10:55 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط الجمعة؛ لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بعد أن مددت الولايات المتحدة وإيران المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني؛ مما خفف من حدة المخاوف من احتمال نشوب أعمال قتالية يمكن أن تعطل الإمدادات.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا بما يعادل 0.51% إلى 71.11 دولارا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 38 سنتا أو 0.58% إلى 65.59 دولارا.

ويتجه برنت لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 1%، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط لتسجيل خسائر بنحو 1.3%، في تبديد لبعض المكاسب التي تحققت في الأسبوع السابق.
 
 


