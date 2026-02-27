ارتفاع أسعار النفط عالميا

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا بما يعادل 0.51% إلى 71.11 دولارا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 38 سنتا أو 0.58% إلى 65.59 دولارا.
ويتجه برنت لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 1%، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط لتسجيل خسائر بنحو 1.3%، في تبديد لبعض المكاسب التي تحققت في الأسبوع السابق.
