ارتفاع أسعار النفط عالميا

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 78.83 دولارا للبرميل، بارتفاع 1.10 دولار أو 1.4%، وفي الجلسة الماضية، ارتفع الخام إلى 82.37 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ كانون الثاني 2025، لكنه قلص تلك المكاسب عند التسوية مرتفعا 6.7%.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا، أو 1%، إلى 71.97 دولارا للبرميل، وقبل يوم، ارتفع الخام الأميركي في البداية إلى أعلى مستوى له منذ حزيران 2025 قبل تراجعه عند التسوية ليصعد 6.3%.
وتوسعت الحرب الجوية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران الاثنين حين هاجمت إسرائيل لبنان وردت إيران بشن ضربات على البنية التحتية للطاقة في دول بالخليج وعلى ناقلات نفط في مضيق هرمز.
وفي الأحوال العادية، يشهد مضيق هرمز عبور سفن تحمل نفطا يعادل حوالي خمس الطلب العالمي، إلى جانب ناقلات تنقل الديزل والبنزين وأنواعا أخرى من الوقود إلى الأسواق الآسيوية الكبرى، بما في ذلك الصين والهند، كما أن الممر المائي هو قناة لنقل نحو 20% من الغاز الطبيعي المسال في العالم.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا
-
بلومبرغ: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد توقف الغاز القطري
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا الاثنين
-
النفط عالميا يقفز مع تصاعد الصراع بين واشنطن وطهران وتعطيل الشحن البحري
-
النفط يقفز مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران
-
الذهب يقفز مع تصاعد الحرب على إيران وسط إقبال واسع على الملاذات الآمنة
-
مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب للشهر الثامن على التوالي
-
إجمالي الدين العالمي بلغ 348 تريليون دولار بنهاية 2025