ارتفاع أسعار النفط عالميا

08:08 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي الثلاثاء مع تصاعد المخاوف من انقطاع إمدادات الشرق الأوسط بسبب تفاقم الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران، والتهديدات باستهداف الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.





وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 78.83 دولارا للبرميل، بارتفاع 1.10 دولار أو 1.4%، وفي الجلسة الماضية، ارتفع الخام إلى 82.37 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ كانون الثاني 2025، لكنه قلص تلك المكاسب عند التسوية مرتفعا 6.7%.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا، أو 1%، إلى 71.97 دولارا للبرميل، وقبل يوم، ارتفع الخام الأميركي في البداية إلى أعلى مستوى له منذ حزيران 2025 قبل تراجعه عند التسوية ليصعد 6.3%.



وتوسعت الحرب الجوية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران الاثنين حين هاجمت إسرائيل لبنان وردت إيران بشن ضربات على البنية التحتية للطاقة في دول بالخليج وعلى ناقلات نفط في مضيق هرمز.



وفي الأحوال العادية، يشهد مضيق هرمز عبور سفن تحمل نفطا يعادل حوالي خمس الطلب العالمي، إلى جانب ناقلات تنقل الديزل والبنزين وأنواعا أخرى من الوقود إلى الأسواق الآسيوية الكبرى، بما في ذلك الصين والهند، كما أن الممر المائي هو قناة لنقل نحو 20% من الغاز الطبيعي المسال في العالم.





