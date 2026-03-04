الأربعاء 2026-03-04 08:51 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

النفط يرتفع أكثر من دولار مع اضطراب إمدادات الشرق الأوسط
ارشيفية
 
الأربعاء، 04-03-2026 08:18 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار الأربعاء إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى تعطيل الإنتاج في الشرق الأوسط ووقف الصادرات من المنطقة.اضافة اعلان


وارتفع خام برنت 1.11 دولار، أو 1.4 بالمئة، إلى 82.53 دولارا للبرميل، بعد أن سجل أمس الثلاثاء أعلى مستوى إغلاق منذ يناير كانون الثاني 2025. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 75.37 دولارا، بعد أن سجل أعلى مستوى تسوية منذ يونيو حزيران.

وشنت القوات الإسرائيلية والأميركية هجمات على أهداف في أنحاء إيران أمس الثلاثاء، مما دفعها إلى شن هجمات على البنية التحتية للطاقة في منطقة تنتج أقل بقليل من ثلث إنتاج النفط العالمي.

وقال مسؤولون إن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، خفض إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، أي حوالي نصف إنتاجه، بسبب محدودية سعة التخزين وعدم وجود منفذ للتصدير.
 
 


