ارتفاع أسعار النفط عالميا

الثلاثاء، 17-03-2026 08:06 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة الثلاثاء، معوضة جزءا من خسائر الجلسة السابقة، وسط مخاوف بشأن الإمدادات في ظل الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز ورفض حلفاء الولايات المتحدة الدعوات لإرسال سفن حربية لمساعدة الناقلات على عبور الممر المائي الحيوي.اضافة اعلان


وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.74 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 102.95 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.45 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 95.95 دولار.

وفي الجلسة السابقة، سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا 2.8 بالمئة عند التسوية، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.3 بالمئة بعد أن أبحرت بعض السفن عبر المضيق.

ويشهد مضيق هرمز - الذي يمر عبره 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم - توقفا كبيرا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت الآن أسبوعها الثالث، مما أثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم.

ورفض عدد من حلفاء الولايات المتحدة دعوة رئيسها دونالد ترامب أمس الاثنين لإرسال سفن حربية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مما أثار انتقاداته متهما الشركاء الغربيين بالجحود بعد دعمهم لعقود.

في الوقت نفسه، قال المتعاملون إن الأسعار تلقت دعما إضافيا بعد اندلاع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية عقب هجوم بطائرات مسيرة خلال التداولات الصباحية في آسيا، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وارتفعت أسعار الخامات القياسية التي تنتجها منطقة الشرق الأوسط إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتصبح أغلى أنواع النفط في العالم، وأرجع المتعاملون ذلك إلى انخفاض الإمدادات المتاحة للتسليم.

وقال مصدران إن إنتاج النفط في الإمارات، وهي ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تراجع بأكثر من النصف نتيجة الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي أجبر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على خفض الإنتاج على نطاق واسع.
 
 


أخبار محلية وزير البيئة يلتقي مجموعة من الناشطين البيئيين

أخبار محلية الحكومة تتوعد كل من يرتكب مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات خلال العيد

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الثلاثاء

أخبار الشركات "وضوح" تتكفّل بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي"

أخبار محلية عاجل الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص

أخبار محلية وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين

أخبار محلية عاجل الملك وعاهل البحرين يشددان على ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد في المنطقة

أخبار محلية نشاط تجاري ملحوظ في السلط قبيل عيد الفطر



 




