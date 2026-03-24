الثلاثاء 2026-03-24 08:05 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الثلاثاء، 24-03-2026 07:42 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء، بفعل مخاوف بشأن الإمدادات، بعدما نفت إيران إجراء محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الخليج، وهو ما يتعارض مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قال فيها إن التوصل إلى اتفاق قد يحدث قريبا.اضافة اعلان


وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 1.1% إلى 101 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.58 دولار أو 1.8% إلى 89.71 دولار.

وكانت عقود الخام قد هبطت بأكثر من 10% الاثنين، بعدما قال ترامب إنه أمر بتأجيل الهجمات التي هدد بشنها على محطات الكهرباء الإيرانية لمدة 5 أيام، مضيفا أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مثمرة مع مسؤولين إيرانيين لم يذكر هوياتهم مما أسفر عن "نقاط اتفاق رئيسية".

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "من خلال تعليق خطة قصف محطات الكهرباء الإيرانية لمدة 5 أيام، سحبت الولايات المتحدة فعليا جزءا كبيرا من 'علاوة الحرب' من أسعار النفط."
 
 


دخان يتصاعد من جراء غارة جوية إسرائيلية

عربي ودولي غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل

ارتفاع أسعار النفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

الذهب

أسواق ومال انخفاض كبير على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 24-3-2026

مسؤول أمريكي: الضربات على إيران ستستمر خلال المحادثات

عربي ودولي مسؤول أمريكي: الضربات على إيران ستستمر خلال المحادثات

الرائد معاذ موسى النعيمات

أخبار محلية الأمن ينعى الرائد معاذ النعيمات

مصافي النفط على ضفاف نهر في مدينة يوكايتشي باليابان

عربي ودولي اليابان ستبدأ بضخ النفط من مخزوناتها الاحتياطية اعتبارا من الخميس

علم العراق

عربي ودولي العراق: قتيل وجرحى بغارتين جويتين على الأنبار



 




