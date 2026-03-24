ارتفاع أسعار النفط عالميا

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 1.1% إلى 101 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.58 دولار أو 1.8% إلى 89.71 دولار.
وكانت عقود الخام قد هبطت بأكثر من 10% الاثنين، بعدما قال ترامب إنه أمر بتأجيل الهجمات التي هدد بشنها على محطات الكهرباء الإيرانية لمدة 5 أيام، مضيفا أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مثمرة مع مسؤولين إيرانيين لم يذكر هوياتهم مما أسفر عن "نقاط اتفاق رئيسية".
وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "من خلال تعليق خطة قصف محطات الكهرباء الإيرانية لمدة 5 أيام، سحبت الولايات المتحدة فعليا جزءا كبيرا من 'علاوة الحرب' من أسعار النفط."
أخبار متعلقة
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء
-
العقود الآجلة للخام الأميركي ترتفع بأكثر من دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة
-
قفزة لعملة "البيتكوين" لتتجاوز 70 ألف دولار
-
انخفاض أسعار النفط بنحو 10% بعد تصريحات ترامب
-
سعر الغاز الأوروبي يستأنف الارتفاع
-
النحاس يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 أشهر
-
هبوط حاد في أسواق الأسهم الآسيوية
-
أسعار النفط ترتفع بعد تهديدات أميركية وإيرانية متبادلة