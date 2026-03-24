ارتفاع أسعار النفط عالميا

07:42 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء، بفعل مخاوف بشأن الإمدادات، بعدما نفت إيران إجراء محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الخليج، وهو ما يتعارض مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قال فيها إن التوصل إلى اتفاق قد يحدث قريبا.





وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 1.1% إلى 101 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.58 دولار أو 1.8% إلى 89.71 دولار.



وكانت عقود الخام قد هبطت بأكثر من 10% الاثنين، بعدما قال ترامب إنه أمر بتأجيل الهجمات التي هدد بشنها على محطات الكهرباء الإيرانية لمدة 5 أيام، مضيفا أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مثمرة مع مسؤولين إيرانيين لم يذكر هوياتهم مما أسفر عن "نقاط اتفاق رئيسية".



وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "من خلال تعليق خطة قصف محطات الكهرباء الإيرانية لمدة 5 أيام، سحبت الولايات المتحدة فعليا جزءا كبيرا من 'علاوة الحرب' من أسعار النفط."





