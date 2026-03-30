ارتفاع أسعار النفط عالميا

وصعدت العقود الآجلة لخام خام برنت بمقدار 4.42 دولار لتصل إلى 116.71 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي خام غرب تكساس الوسيط بقرابة 2.36 دولار إلى 102 دولار للبرميل.
ولوّح ترامب بخيارات عسكرية، قائلا إنه "ربما نستولي على جزيرة خرج وربما لا، وهذا يعني أننا سنضطر للبقاء هناك لفترة من الوقت"، مضيفا "لا أعتقد أن لدى الإيرانيين أي دفاع، ويمكننا الاستيلاء على الجزيرة بسهولة بالغة".
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة "قصفت 13 ألف هدف في إيران" ولا يزال لديها "قرابة 3 آلاف هدف متبق"، مؤكدا أن "خياره المفضل هو الاستيلاء على النفط الإيراني".
