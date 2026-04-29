ارتفاع أسعار النفط عالميا

ونقلت وول ستريت جورنال في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لحصار مطول على إيران.
وقال التقرير إن ترامب يفضل الاستمرار في الضغط على الاقتصاد إيران وصادراتها النفطية من خلال منع الشحن من وإلى موانئها.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 52 سنتا بما يعادل 0.47% إلى 111.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:54 بتوقيت غرينتش، في ارتفاع لليوم الثامن على التوالي. ويحل أجل عقود حزيران يوم الخميس، في حين سجلت عقود تموز الأكثر نشاطا 104.84 دولار، بارتفاع 0.4%.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم حزيران 57 سنتا أو 0.57% إلى 100.50 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 3.7% في الجلسة السابقة، لتسجل زيادة في سبع من آخر ثماني جلسات.
وقال يانج آن المحلل لدى هايتونج فيوتشرز "ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة كان مدفوعا بحصار المضيق. وإذا كان ترامب مستعدا لتمديد الحصار، فإن اضطرابات الإمدادات ستتفاقم وتواصل دفع أسعار النفط للزيادة".
ولا يزال إغلاق مضيق هرمز يدفع إلى زيادة السحب من المخزونات العالمية، إذ أفادت مصادر في السوق في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بأن بيانات معهد البترول الأميركي تشير إلى انخفاض مخزونات الخام الأميركية.
