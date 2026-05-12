ارتفاع أسعار النفط عالميا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا، أو 0.29%، لتصل إلى 104.51 دولارات للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا، أو 0.32، ليصل إلى 98.38 دولارا بحلول الساعة 0002 بتوقيت غرينتش. وارتفع كلا الخامين بنحو 2.8% الاثنين.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن وقف إطلاق النار مع إيران "على وشك الانهيار"، مشيرا إلى الخلافات حول مطالب عدة مثل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري الأميركي على إيران واستئناف مبيعات النفط الإيراني والتعويض عن أضرار الحرب.
كما أكدت طهران على سيادتها على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
