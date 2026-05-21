ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- انتعشت أسعار النفط الخميس بعد يومين من التراجع بسبب المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات في ظل التوقعات غير المؤكدة بانتهاء الحرب على إيران، ووسط مخاوف بشأن نضوب المخزونات العالمية إثر تراجع المخزونات الأميركية.





وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا، أو 0.77%، لتصل إلى 105.83 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 97 سنتا، أو 0.99%، لتصل إلى 99.23 دولارا.



وانخفض كلا الخامين بأكثر من 5.6% الأربعاء بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران دخلت مراحلها النهائية، مع توعده في نفس الوقت بشن المزيد من الهجمات إذا لم توافق إيران على اتفاق سلام.





